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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Шенгелия: обвал лари был ожидаем

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Темы:
Экономика Грузии (1759)
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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия рассказал, когда стабилизируется курс национальной валюты Грузии

Радио
Шенгелия: обвал лари был ожидаем

"Думаю, с 10 мая лари вновь стабилизируется и курс будет в районе 3,30-3,32 GEL/$1. Государство 1 апреля должно погасить внешний долг, евробонды, размещенные в 2008 году. Этот кредит надо закрыть, чтобы взять новый. Девальвация лари связана с этим фактором. Спрос в данный момент на доллар выше, чем был в предыдущие месяцы… Аналитики этого ожидали и дали Нацбанку рекомендацию сделать интервенцию нормальными дозами до тех пор, пока не начнется девальвация, чтобы избежать панику. Но мы видим, что курс лари пошел вверх, и с понедельника это отразится на стоимости товаров и услуг, а на следующей неделе цены будут расти еще", – сказал Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 160 миллионов долларов на четырех аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На четверг, 25 марта, Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3413 GEL/$1.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Темы:
Экономика Грузии (1759)
Теги:
Грузия, валютный курс, Лари, Ника Шенгелия

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