Директор Ассоциации производителей муки рассказал, изменятся ли цены на хлеб в Грузии

Исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава объяснил, почему правительство продлило программу субсидирования пшеничной муки на три месяца

Радио Директор Ассоциации производителей муки рассказал, изменятся ли цены на хлеб в Грузии

"Из-за того, что стоимость пшеницы на международных рынках остается высокой, а также в связи с тем, что с 1 января в Грузии действуют новые правила НДС и им уже облагается и субсидирование муки, 15-ларовой субсидии недостаточно. Кроме того, с начала года электричество в Грузии подорожало примерно вдвое и повысилась стоимость упаковочного материала, в частности мешков для муки. Учитывая все эти факторы, для эффективного субсидирования требуется уже 20 лари", – сказал Силагава в беседе со Sputnik Грузия.

По его словам, благодаря продлению государственной программы субсидирования пшеничной муки до 30 июня цены на хлеб останутся на прежнем уровне.

Изначальна программа была рассчитана на 4 месяца, - с декабря 2020 года по март 2021 года включительно. Сначала субсидия на один мешок муки весом в 50 килограммов первого сорта составляла 10 лари, позже размер субсидии увеличили до 15 лари. Теперь же субсидия составляет 20 лари.

Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство даст субсидирование. Участниками программы смогут стать мукомольные заводы, которые победят в тендере, объявленном Агентством развития села.