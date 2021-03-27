17:28 27 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9733
  • 100 RUB4.4366
  • USD3.3718
Поиск
Страхи
photo: Sputnik

"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (661)
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210327/251284244/Nado-lyubit-mamu-a-ya-ne-mogu-Chto-delat-s-obidoy-na-roditeley.html

"Выхожу с семейного ужина, и меня тошнит, потому что весь вечер мне говорили, какая я неудачница". Как быть, если вы не чувствуете любви к родителям (и ругаете себя за это, ведь "маму надо любить")? Должно ли это чувство быть заложено в нас "биологически"?

И что, если вы поняли, что сами становитесь "чудовищем" по отношению к собственным детям?

Радио
"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей

В каком возрасте в нас формируется любовь (именно любовь, а не привязанность!) к родителям? Что делать, если в 35-40 лет вы не можете забыть старую обиду на маму или папу? Рассказывают эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и детский и семейный психолог, педагог Катерина Демина.

02:12 Каковы биологические основы у чувств между ребенком и родителями

03:30 В каком возрасте у ребенка появляется чувство любви

10:17 Какие ошибки совершают родители в момент, когда подросток начинает не соглашаться с ними

14:48 Старые обиды на родителей: что с ними делать

19:45 Родители признали, что вели себя неправильно. Как дальше выстраивать отношения?

22:45 "Мама хочет, чтобы с ней поговорили на кухне, а ты ей присылаешь шофера с продуктами". Почему заботу ценят тогда, когда на нее был запрос

24:00 "Проходит семейный обед, а потом девушку рвет, потому что все время говорили о том, какая она неудачница"

25:00 "Ловушка всемогущества". Почему при плохих отношениях смерть родителя переживается тяжелее, чем при хороших

26:05 Как несчастливые отношения с родителями сказываются на наших отношениях с собственными детьми

29:00 "Невозможно простить того, кто об этом не просит". Можно ли не прощать родителей

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (661)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
Вакцинация продолжается: первую партию Pfizer доставили в Грузию - фото
Страх перед вакциной: готовы ли жители Тбилиси делать прививки от ковида
Страх перед вакциной: готовы ли жители Тбилиси делать прививки от ковида
Пандемия коронавируса COVID-19 в Грузии отразилась практически на всех сферах жизни, и в первую очередь на экономике
Инвестиции в Грузию - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться