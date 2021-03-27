"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

Ходишь в зал, но "тело Аполлона" не появляется, а потом тренер советует "отличные укольчики" и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Почему у мужчин может начать расти женская грудь?

И неужели большинство налитых мышцами "качков" живут на таких препаратах?

Радио "Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

Почему анаболические стероиды можно сравнить с наркоманией? И есть ли люди, которым, наоборот, врачи прописывают такие препараты? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор Тelegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

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