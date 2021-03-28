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"Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман?

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"Если вы перестали пить — это еще не значит, что вы больше не алкоголик". Что такое кодирование, правда ли это не научно и существует ли ген алкоголизма. Управляемая кома, терапия электротоком и рефлекс Павлова: как лечили от алкоголизма в СССР

Что современная наука считает зависимостью? Рассказывает психиатр-нарколог Марат Агинян.

Радио
"Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман?

О логике кодирования, трех фундаментальных уровнях зависимости и научных методах ее лечения рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.

2:55 Кто придумал кодирование и как пытались лечить пьянство в прошлом веке. Среди закодировавшихся доля бросивших пить больше?

9:34 Препараты, аппараты и внушение: три основных типа кодирования. 25-ый кадр, влияние на магнитные поля мозга и другие "шаманские" методы.

14:59 Рефлекс Павлова, магнитные поля, электросудорожная терапия и управляемая кома: какие методы борьбы с алкоголизмом пробовали на заре наркологии в Советском Союзе.

20:26 "Вместо того, чтобы решать проблему - человек получает "волшебный" укол и считает дни до момента, когда можно будет набухаться".

21:42 Существует ли "ген алкоголика" и почему не стоит называть зависимостью переедание или тягу к сексу/порно.

24:00 Существует ли ген "алкоголика"?

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Подкасты РИА (664)

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