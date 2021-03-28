"Если выпьешь — умрешь": кодирование — это обман?

Что современная наука считает зависимостью? Рассказывает психиатр-нарколог Марат Агинян.
О логике кодирования, трех фундаментальных уровнях зависимости и научных методах ее лечения рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.
2:55 Кто придумал кодирование и как пытались лечить пьянство в прошлом веке. Среди закодировавшихся доля бросивших пить больше?
9:34 Препараты, аппараты и внушение: три основных типа кодирования. 25-ый кадр, влияние на магнитные поля мозга и другие "шаманские" методы.
14:59 Рефлекс Павлова, магнитные поля, электросудорожная терапия и управляемая кома: какие методы борьбы с алкоголизмом пробовали на заре наркологии в Советском Союзе.
20:26 "Вместо того, чтобы решать проблему - человек получает "волшебный" укол и считает дни до момента, когда можно будет набухаться".
21:42 Существует ли "ген алкоголика" и почему не стоит называть зависимостью переедание или тягу к сексу/порно.
24:00 Существует ли ген "алкоголика"?
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