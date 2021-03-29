Экономист: вместе с продуктами в Грузии подорожали и деньги

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что Национальный банк Грузии не справляется со своими основными задачами

Радио Экономист: скоро Грузия столкнется с "банковским кризисом"

Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии на заседании на прошлой неделе принял решение увеличить ставку рефинансирования с 8% до 8,5%.

"Ждать чего-то от увеличения ставки рефинансирования не приходится, например, это не повлияет на снижение инфляции. Основная задача Национального банка смотреть за ценовой политикой Грузии, чтобы она была стабильной. Но, как мы видим, он не справляется со своей функцией, не может стабилизировать цены, они идут вверх… Сам факт, что выросла ставка рефинансирования, означает подорожание денег. Для тех, кто брал ипотечные или бизнес-кредиты, чья ставка была связана со ставкой рефинансирования, их кредиты подорожали", - заявил Шенгелия Sputnik Грузия.

По словам Шенгелия, в стране постепенно будет расти число компаний, которые не могут обслуживать свои кредиты. Таким образом, Грузия скоро столкнется с "банковским кризисом".

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.