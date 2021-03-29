Сургуладзе: к третьей волне коронавируса Грузия не готова

Радио Сургуладзе: к третьей волне коронавируса Грузия не готова

Специалисты в Грузии полагают, что третья волна коронавируса и рост числа инфицированных в стране придется на теплое время года. В этом случае третья волна не будет такой масштабной, как прошлой осенью, отмечают они.

"Надо принимать очень строгие меры. Не закрывать экономику, а ужесточить контроль ношения масок и других ограничений. Контроль должен быть очень жестким. Грузия не готова к "третьей волне". Чтобы подготовиться, в первую очередь, надо было вакцинировать врачей… Надо применить разные методы: метод объяснения, предоставление прозрачной информации и контроль регуляций", - рассказал Сургуладзе Sputnik Грузия.

К самому эффективному способу борьбы с пандемией – вакцинацией, большая часть жителей Грузии относится скептически.

В Грузии началась вакцинация препаратом AstraZeneca с 15 марта. Дозы рассчитаны для медиков и людей старше 65 лет. Однако, желающих прививаться ею после того, как на второй день после прививки скончалась медсестра из Ахалцихе, стало гораздо меньше.

Чтобы повысить доверие населения к вакцинации, Минздрав выделил 100 доз вакцины для известных в стране людей.