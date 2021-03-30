Политолог: представителю Евросовета не удастся решить политический кризис в Грузии

Эксперт по политическим вопросам Васо Капанадзе прокомментировал визит спецпредставителя президента Евросовета Кристиана Даниэльссона в Грузию во второй раз с целью помочь грузинским властям и оппозиции договориться

Радио Политолог оценил шансы Даниэльссона решить политический кризис в Грузии

"Есть большие сомнения в том, что визит Даниэльссона будет плодотворным. Цель представителя Совета Европы – улучшить политическую обстановку в Грузии и хотя бы ненамного сблизить позиции властей и оппозиции. Это, наверное, максимум, чего может достичь Даниэльссон. Позиции властей и оппозиции настолько отличаются друг от друга, что достижения больших результатов, наверное, ждать не стоит… Если под каким-то предлогом Нику Мелия (лидер крупнейшей оппозиционной партии в Грузии – ред.) освободят из заключения, может быть, часть оппозиции решится войти в парламент. Это, видимо, тот момент, когда стороны могут достигнуть какого-то компромисса, но не более того. Речь о досрочных выборах не идет, и представители оппозиции это понимают", – сказал Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

Европейский дипломат уже второй раз прибыл в Тбилиси, чтобы продолжить переговорный процесс и помочь сторонам договориться и выйти из образовавшегося политического кризиса. Перед началом встреч непосредственно с представителями правящей партии "Грузинская мечта" и лидерами оппозиции он встретился с премьер-министром и президентом Грузии.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется.

Кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент 31 октября 2020 года и продолжается уже почти пять месяцев. Заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов, остальные отказываются признавать итоги выборов и требуют нового голосования, что категорически неприемлемо для правящего большинства.