Мамрадзе о новом раунде переговоров: может, кто-то из грузинской оппозиции образумится

Политолог Петре Мамрадзе считает, что с приездом спецпредставителя президента Евросовета Кристиана Даниэльссона в Грузию шансы на успех переговоров между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией увеличились

Радио Мамрадзе о новом раунде переговоров: может, кто-то из грузинской оппозиции образумится

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидеры грузинской оппозиции уже несколько часов проводят переговоры, чтобы найти выход из политического кризиса в стране. Встреча проходит в представительстве ЕС в Тбилиси. Медиатором переговоров выступает Кристиан Даниэльссон - личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже вторая попытка европейского дипломата найти пути выхода из кризиса. Прошлая, 17 марта, завершилась безрезультатно.

"Демократии без оппозиции не бывает – эта установка Запада очень правильная. Раз другой оппозиции нет, надо защищать права этой оппозиции… Оппозиция все же понимает, что находится в тупике и у нее нет поддержки, поэтому, если они войдут в парламент, их ждет полная безвестность и маргинализация. Другого пути нет… Сейчас трудно сказать, кто на что пойдет, но присутствие Даниэльссона хоть какую-то основу составляет для того, чтобы хотя бы часть оппозиции образумилась", – заявил Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Даниэльссон прибыл в Грузию 28 марта, провел встречи по отдельности с представителями правящей партии и оппозиции, обсуждая с ними план выхода из политического кризиса. План состоит из пяти главных пунктов – избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно - политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.