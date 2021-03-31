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Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист рассказал, какие факторы влияют на падение курса лари

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Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе прокомментировал сильное обесценивание национальной валюты Грузии

Радио
Экономист рассказал, какие факторы влияют на падение курса лари

Национальный банк Грузии установил новый обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 апреля в размере 3.4118 GEL/$1.

"К внутренним факторам относятся негативные ожидания из-за политической нестабильности в Грузии. Не удается найти общий знаменатель между правящей партией и оппозиционными силами, что подрывает доверие или желание внешних игроков, инвесторов более глубоко и системно заняться бизнес-активностью в Грузии. Второе – мы в определенном смысле отстали от процесса вакцинации, что указывает на то, что наша страна не благонадежна с точки зрения приема туристов", – рассказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Обменный курс грузинской валюты преодолел отметку в 3,4 лари 27 марта 2020 года, когда был установлен исторический минимум показателя - 3,4842 GEL/$1.

Среди фундаментальных факторов, влияющих на курс лари, глава Нацбанка назвал сокращение доходов от туризма, сокращение экспорта и другие экономические проблемы.

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Теги:
Лари, Курс доллара, валютный курс, Иосиф Арчвадзе

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