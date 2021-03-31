Экономист рассказал, какие факторы влияют на падение курса лари

Радио Экономист рассказал, какие факторы влияют на падение курса лари

Национальный банк Грузии установил новый обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 апреля в размере 3.4118 GEL/$1.

"К внутренним факторам относятся негативные ожидания из-за политической нестабильности в Грузии. Не удается найти общий знаменатель между правящей партией и оппозиционными силами, что подрывает доверие или желание внешних игроков, инвесторов более глубоко и системно заняться бизнес-активностью в Грузии. Второе – мы в определенном смысле отстали от процесса вакцинации, что указывает на то, что наша страна не благонадежна с точки зрения приема туристов", – рассказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Обменный курс грузинской валюты преодолел отметку в 3,4 лари 27 марта 2020 года, когда был установлен исторический минимум показателя - 3,4842 GEL/$1.

Среди фундаментальных факторов, влияющих на курс лари, глава Нацбанка назвал сокращение доходов от туризма, сокращение экспорта и другие экономические проблемы.

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