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Ника Читадзе
photo: courtesy of Nika Chitadze

"Евросоюз наивно подошел к делу" – политолог о политическом кризисе в Грузии

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210401/251347214/Evrosoyuz-naivno-podoshel-k-delu--politolog-o-politicheskom-krizise-v-Gruzii.html

Политолог Ника Читадзе считает, что после провала переговоров между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией последние начнут готовиться к масштабной акции протеста

Радио
"Евросоюз наивно подошел к делу" – политолог о политическом кризисе в Грузии

"Европейский Союз немного наивно подошел к делу, потому что их предложение насчет судебной реформы, избирательной реформы при условии, когда оппозиция требует проведения досрочных выборов, было изначально обречено на провал. Дальше будут продолжены акции протеста. Оппозиция постарается привлечь на свою сторону сторонников, чтобы провести большую акцию 15 мая. Ситуация все же будет обостряться. Когда нет точек соприкосновения, трудно достичь договоренности. В этом в определенном смысле виноват Евросоюз, потому что Боррель (глава внешнеполитического ведомства ЕС – ред.) сказал, что выборы в Грузии соответствовали европейским стандартам, что стимулирует "Грузинскую мечту" не соглашаться на проведение досрочных парламентских выборов", – заявил в интервью Sputnik Грузия Читадзе.

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя пять месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

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