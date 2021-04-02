Арчвадзе: государство не может постоянно субсидировать продукты

Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе считает, что правительство Грузии не может постоянно использовать механизм субсидирования для сохранения цен на продукты питания, которые дорожают

Радио Арчвадзе: государство не может постоянно субсидировать продукты

"Поскольку мы живем в условиях рыночной экономики, процесс долгосрочного субсидирования того или иного продукта – это дорога, которая заводит в тупик, затягивает тугой узел, от которого освободиться потом будет сложно. Конечно, в условиях чрезвычайной ситуации на несколько месяцев можно субсидировать хлеб, но у государства нет столько ресурсов, чтобы обеспечивать субсидирование в долгосрочной перспективе. И так на коммунальные издержки в зимние месяцы государство выделило довольно-таки существенную сумму… Субсидирование еще больше усилит падение национальной валюты", – сказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

На пятницу, 2 апреля, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,441 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 187,5 миллиона долларов на пяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Для стабилизации курса лари регулятор планирует осуществлять интервенции, – тратить резервы.

Для того, чтобы не подорожал хлеб, власти продлили программу субсидирования пшеничной муки. О субсидировании других продуктов пока что речь не идет. Хотя примерно год назад по инициативе Минсельхоза компаниям-импортерам, которые закупают девять основных продуктов питания, государство просубсидировало разницу курса. Таким образом, тогда цены не повысились на рис, макароны, подсолнечное масло, муку, сахар, пшеницу, сухое молоко, гречку и бобы.