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Иосиф Арчвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Арчвадзе: государство не может постоянно субсидировать продукты

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Темы:
Экономика Грузии (1775)
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Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе считает, что правительство Грузии не может постоянно использовать механизм субсидирования для сохранения цен на продукты питания, которые дорожают

Радио
Арчвадзе: государство не может постоянно субсидировать продукты

"Поскольку мы живем в условиях рыночной экономики, процесс долгосрочного субсидирования того или иного продукта – это дорога, которая заводит в тупик, затягивает тугой узел, от которого освободиться потом будет сложно. Конечно, в условиях чрезвычайной ситуации на несколько месяцев можно субсидировать хлеб, но у государства нет столько ресурсов, чтобы обеспечивать субсидирование в долгосрочной перспективе. И так на коммунальные издержки в зимние месяцы государство выделило довольно-таки существенную сумму… Субсидирование еще больше усилит падение национальной валюты", – сказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

На пятницу, 2 апреля, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,441 GEL/$1.

Вид на город Тбилиси - Дом Юстиции, в здании которого расположены Национальный банк и министерство энергетики
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Нацбанк провел валютную интервенцию: предложение превысило спрос

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 187,5 миллиона долларов на пяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Для стабилизации курса лари регулятор планирует осуществлять интервенции, – тратить резервы.

Для того, чтобы не подорожал хлеб, власти продлили программу субсидирования пшеничной муки. О субсидировании других продуктов пока что речь не идет. Хотя примерно год назад по инициативе Минсельхоза компаниям-импортерам, которые закупают девять основных продуктов питания, государство просубсидировало разницу курса. Таким образом, тогда цены не повысились на рис, макароны, подсолнечное масло, муку, сахар, пшеницу, сухое молоко, гречку и бобы.

Темы:
Экономика Грузии (1775)
Теги:
Экономика, Грузия, Иосиф Арчвадзе

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