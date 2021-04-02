Арчвадзе: государство не может постоянно субсидировать продукты

"Поскольку мы живем в условиях рыночной экономики, процесс долгосрочного субсидирования того или иного продукта – это дорога, которая заводит в тупик, затягивает тугой узел, от которого освободиться потом будет сложно. Конечно, в условиях чрезвычайной ситуации на несколько месяцев можно субсидировать хлеб, но у государства нет столько ресурсов, чтобы обеспечивать субсидирование в долгосрочной перспективе. И так на коммунальные издержки в зимние месяцы государство выделило довольно-таки существенную сумму… Субсидирование еще больше усилит падение национальной валюты", – сказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.
На пятницу, 2 апреля, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,441 GEL/$1.
Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 187,5 миллиона долларов на пяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
Для стабилизации курса лари регулятор планирует осуществлять интервенции, – тратить резервы.
Для того, чтобы не подорожал хлеб, власти продлили программу субсидирования пшеничной муки. О субсидировании других продуктов пока что речь не идет. Хотя примерно год назад по инициативе Минсельхоза компаниям-импортерам, которые закупают девять основных продуктов питания, государство просубсидировало разницу курса. Таким образом, тогда цены не повысились на рис, макароны, подсолнечное масло, муку, сахар, пшеницу, сухое молоко, гречку и бобы.