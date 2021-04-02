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Арно Хидирбегишвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Хидирбегишвили: "ночью Познера" оппозиция хотела сорвать туристический сезон в Грузии

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Как сорвали день рождения Познера в Грузии (16)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210402/251358327/Khidirbegishvili-nochyu-Poznera-oppozitsiya-khotela-sorvat-turisticheskiy-sezon-v-Gruzii.html

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили считает, что оппозиция хотела использовать скандал с российским журналистом Владимиром Познером для обострения и так неспокойной ситуации в Грузии, чтобы вывести больше людей на акции

Радио
Хидирбегишвили: "ночью Познера" оппозиция хотела сорвать туристический сезон в Грузии

Известный российский журналист Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты сочли неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

"Произошло то же самое, что было в 2019 году. Тогда был сорван туристический сезон, потому что туризм – основная доходная статья грузинского бюджета, где львиную долю составляют российские туристы, самые многочисленные и, прямо скажем, щедрые. Турсезон 2020 года был сорван из-за пандемии, а теперь, когда все только начало открываться, встала задача сорвать очередной туристический сезон, чтобы накалить обстановку. В стране инфляция, безработица, и вывести недовольные массы против действующей власти – вот это была задача оппозиции", – заявил Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия.

По словам политолога, никакие заявления и комментарии по поводу произошедшего не имеют смысла, потому что, "увидев отвратительные кадры произошедшего, туристы из России хорошо подумают, прежде чем взять билет и приехать в Грузию".

Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (16)
Теги:
Владимир Познер, Туризм, Грузия, Арно Хидирбегишвили

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