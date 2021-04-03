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Правда тела
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"Правда тела". Как изменить питание, чтобы накачать мышцы и похудеть

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Что прежде всего убрать из своего рациона, если вы пошли в зал или начали бегать? Можно ли выпить бокал вина перед тренировкой или кружку пива после? Стоит ли бегать натощак или не нужно подобных "подвигов"?

И понадобятся ли сахарозаменители, БАДы, протеиновые коктейли и жиросжигатели, чтобы накачать мышцы и похудеть?

Радио
"Правда тела". Как изменить питание, чтобы накачать мышцы и похудеть

Существует ли "углеводное окно", когда можно есть что угодно? Когда и что лучше есть (и всегда ли работает правило про "грамм белка на килограмм веса человека")? На главные вопросы о "рационе физкультурника" отвечает спортивный диетолог, нутрициолог Андрей Золотарев.

01:50 "Для начала нужно понять, готов ли ваш организм"

06:25 Почему первым делом нужно исключить из питания фастфуд (и чем плох гамбургер из таких ресторанов)

10:50 За какое время ДО и ПОСЛЕ тренировки нужно есть

11:40 Зачем в Америке в профессиональных залах кросс-фита стоят бочки

12:35 Что лучше съесть за пару часов до тренировки (если собираетесь не просто стоять рядом с тренажером)

14:12 Можно ли заниматься фитнесом или бегать натощак

16:30 Тренировка вечером: ужинаем до или после?

18:37 "Углеводное окно": миф или нет (и для кого оно работает?)

20:44 Нужны ли сахарозаменители и другие "более правильные" продукты

24:35 Сочетается ли спортивный образ жизни с алкоголем (и можно ли пить перед тренировкой)

28:37 Нужны ли БАДы, протеиновые коктейли и жиросжигатели

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Подкасты РИА (665)

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