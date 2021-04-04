Смена часовых поясов: чем опасны переход на летнее время и джетлаг

Уже десять лет, как в России не переводят часы на летнее и зимнее время. Как и кому мешал этот переход? Что изменилось после его отмены? Почему перевод стрелок на летнее и зимнее время напоминает джетлаг? Как связаны часовые пояса и нарушения сна?