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Смена часовых поясов: чем опасны переход на летнее время и джетлаг

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Уже десять лет, как в России не переводят часы на летнее и зимнее время. Как и кому мешал этот переход? Что изменилось после его отмены? Почему перевод стрелок на летнее и зимнее время напоминает джетлаг? Как связаны часовые пояса и нарушения сна?

Радио
Смена часовых поясов: чем опасны переход на летнее время и джетлаг

Объясняли и комментировали Елена Лондарь, HR-эксперт компании HeadHunter, консультант премии HR-бренд, и Михаил Полуэктов, доктор медицинских наук, сомнолог, заведующий лабораторией сна Сеченовского университета.

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Подкасты РИА (667)

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