Смена часовых поясов: чем опасны переход на летнее время и джетлаг

Объясняли и комментировали Елена Лондарь, HR-эксперт компании HeadHunter, консультант премии HR-бренд, и Михаил Полуэктов, доктор медицинских наук, сомнолог, заведующий лабораторией сна Сеченовского университета.
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Уже десять лет, как в России не переводят часы на летнее и зимнее время. Как и кому мешал этот переход? Что изменилось после его отмены? Почему перевод стрелок на летнее и зимнее время напоминает джетлаг? Как связаны часовые пояса и нарушения сна?
Объясняли и комментировали Елена Лондарь, HR-эксперт компании HeadHunter, консультант премии HR-бренд, и Михаил Полуэктов, доктор медицинских наук, сомнолог, заведующий лабораторией сна Сеченовского университета.
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В настоящее время насчитывается 5 397 активных случаев заражения, из них 1 822 человека находятся на лечении в больницах
Как отмечают в ведомстве, вакцину Sinopharm используют десятки стран, а вакцинировано ею более 40 миллионов человек и исследования этой вакцины показывают "очень хорошие результаты"
Следствием установлено, что члены преступной группы присвоили 620 тысяч евро, принадлежащих гражданам зарубежных стран
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