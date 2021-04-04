"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости

Кодирование от игромании и аудиогипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.
Почему многие расстройства поведения ошибочно называют зависимостью, с какими тремя аспектами зависимости работает современная медицина и многом другом рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.
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