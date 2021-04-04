"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости

"Ринго Старр — барабанщик The Beatles — рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость

Кодирование от игромании и аудиогипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.

Радио "Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости

Почему многие расстройства поведения ошибочно называют зависимостью, с какими тремя аспектами зависимости работает современная медицина и многом другом рассказал психиатр-нарколог Марат Агинян.

1:03 "Таблетка" от алкоголизма: какие современные препараты помогают бросить пить. Три аспекта зависимости.

8:45 Когнитивно-поведенческая терапия и "теория ведра с крабами".

14:00 "Похмелье - это тревожный звоночек": три способа понять, есть ли у тебя зависимость.

20:54 Многие расстройства ошибочно называют зависимостями. История о том, как журналистку лечили от пищевой "зависимости" и кодирование от игромании за 50 тыс.руб.

23:45 Аудиогипноз для похудения и зависимость от видеоигр.

28:20 Помогают ли пластыри от курения и хорошая ли идея перейти с сигарет на вейп?

31:37 Что не так с лечением сексуальной или порно зависимости?

Слушайте подкасты РИА Новости.