Кварацхелия: туризм должен быть вне политики

Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты сочли неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

"Без политической окраски, как специалист культурного туризма могу сказать, что это был очень неприятный факт, который, наверно, принес уже определенный вред развитию туризма… Туризм вне политики. Вся суть туризма - найти что-то общее между людьми, улучшать отношения. Не бывает так, чтобы путешествовали агрессивные люди. В Хартии туризма так и записано, что надо делать все для удовлетворения потребностей туриста", - сказал Кварацхелия Sputnik Грузия.

Опасения насчет того, что граждане России начнут воздерживаться от поездок в Грузию, появились после заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который прямо призвал россиян четко помнить о том, что для них в Грузии опасно.

Сфера туризма наиболее пострадала в результате пандемии COVID-19. Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили предположить, что 2020 год будет еще лучше. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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