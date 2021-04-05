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Нико Кварацхелия. Видеомост в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
© Sputnik / Alex Shlamov

Кварацхелия: туризм должен быть вне политики

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210405/251376061/Kvaratskheliya-turizm-dolzhen-byt-vne-politiki.html

Эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия прокомментировал скандал с известным российским журналистом Владимиром Познером

Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения, но вынужден был покинуть страну раньше запланированного из-за акций протеста оппозиционных активистов. Демонстранты сочли неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой "теплый прием" российскому журналисту устроили впервые.

Владимир Познер
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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"Без политической окраски, как специалист культурного туризма могу сказать, что это был очень неприятный факт, который, наверно, принес уже определенный вред развитию туризма… Туризм вне политики. Вся суть туризма - найти что-то общее между людьми, улучшать отношения. Не бывает так, чтобы путешествовали агрессивные люди. В Хартии туризма так и записано, что надо делать все для удовлетворения потребностей туриста", - сказал Кварацхелия Sputnik Грузия.

Опасения насчет того, что граждане России начнут воздерживаться от поездок в Грузию, появились после заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который прямо призвал россиян четко помнить о том, что для них в Грузии опасно.

Сфера туризма наиболее пострадала в результате пандемии COVID-19. Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили предположить, что 2020 год будет еще лучше. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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Темы:
Как сорвали день рождения Познера в Грузии (26)
Теги:
Нико Кварацхелия, Туризм, Владимир Познер, Грузия

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