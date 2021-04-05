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Профессор Кавказского международного университета Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Levan Avlabreli

Экономист: глава Минфина Грузии ушел в отставку не из-за экономического кризиса

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Темы:
Экономика Грузии (1778)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210405/251377003/Ekonomist-glava-Minfina-Gruzii-ushel-v-otstavku-ne-iz-za-ekonomicheskogo-krizisa.html

Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе прокомментировал отставку главы министерства финансов Иване Мачавариани на фоне тяжелой экономической ситуации в стране

Радио
Экономист: главы Минфина Грузии ушел в отставку не из-за экономического кризиса

Иване Мачавариани на прошлой неделе объявил о своей отставке с поста министра финансов Грузии, который он занимал почти три года.

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани
photo : Ministry of Finance of Georgia / FB
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"Мачавариани хотя и имел политический вес, но профессионально он никогда не делал заявлений по проблемам в финансовой сфере. Проблемы есть не только у Грузии, а у всех. Это не только с пандемией связано, а с той макроэкономической политикой, которую ведет грузинское правительство. Так что, здесь проблемы посерьезнее, чем просто отставка. Никаких изменений в политике правительства и Нацбанка не видно, что настораживает - само собой ничего не урегулируется", - заявил Гиорхелидзе Sputnik Грузия.

Отставка министра финансов совпала с углубляющимся экономическим кризисом в стране – падением курса лари и ростом цен. При этом уходя Мачавариани так и не сказал причины своей отставки, что породило множество слухов, в том числе о его возможном появлении в команде бывшего члена правящей партии и экс-премьера Георгия Гахария. Сам Гахария недавно анонсировал свое возвращение в политику, но уже в оппозиции.

Темы:
Экономика Грузии (1778)
Теги:
Демур Гиорхелидзе, Иване Мачавариани, Министерство финансов Грузии, Экономика, Грузия

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