Политолог не видит перспектив входа оппозиции в парламент Грузии

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что участие представителя президента Евросовета в сближении позиций правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции было самым удачным форматом для переговоров

Радио Политолог не видит перспектив входа оппозиции в парламент Грузии

Очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Грузии прошел на прошлой неделе и вновь не привел ни к каким результатам. Выводить страну из политического тупика в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельссон, но и его предложения были отклонены.

"Трудно найти лучший формат, чем приезд высокопоставленных лиц из Европы для того, чтобы оппозиционные партии из улицы перешли в парламент. Для этого миссия была сделана два раза. Не знаю, что можно было бы еще добавить в качестве нового формата… Исходя из того, до чего дошла оппозиция в своем капризе и упорстве, я не вижу перспектив их входа в парламент", – заявил Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

Формат переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" может быть пересмотрен – такой возможности не исключают обе стороны, которые не могут договориться уже более пяти месяцев.

После парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. На сегодняшний день оппозиционное крыло на заседаниях парламента представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов", которая уже покинула парламент Грузии.

Остальные партии после выборов осенью 2020 года отказались признавать их легитимность и не принимают участия в работе парламента.