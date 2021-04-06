18:34 06 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0136
  • 100 RUB4.4747
  • USD3.4173
Поиск
Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог не видит перспектив входа оппозиции в парламент Грузии

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210406/251388289/Politolog-ne-vidit-perspektiv-vkhoda-oppozitsii-v-parlament-Gruzii.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что участие представителя президента Евросовета в сближении позиций правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции было самым удачным форматом для переговоров

Радио
Политолог не видит перспектив входа оппозиции в парламент Грузии

Очередной раунд переговоров по урегулированию кризиса в Грузии прошел на прошлой неделе и вновь не привел ни к каким результатам. Выводить страну из политического тупика в Тбилиси во второй раз приезжал спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельссон, но и его предложения были отклонены.

"Трудно найти лучший формат, чем приезд высокопоставленных лиц из Европы для того, чтобы оппозиционные партии из улицы перешли в парламент. Для этого миссия была сделана два раза. Не знаю, что можно было бы еще добавить в качестве нового формата… Исходя из того, до чего дошла оппозиция в своем капризе и упорстве, я не вижу перспектив их входа в парламент", – заявил Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

Гига Бокерия и Ираклий Кобахидзе. Переговоры правящей партии и оппозиции
© Sputnik / STRINGER
Формат переговоров между "Грузинской мечтой" и оппозицией может измениться

Формат переговоров между оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" может быть пересмотрен – такой возможности не исключают обе стороны, которые не могут договориться уже более пяти месяцев.

После парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. На сегодняшний день оппозиционное крыло на заседаниях парламента представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов", которая уже покинула парламент Грузии.

Остальные партии после выборов осенью 2020 года отказались признавать их легитимность и не принимают участия в работе парламента.

Теги:
Парламент Грузии, Политика, Грузинская мечта, Оппозиция, Грузия, Рамаз Сакварелидзе

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница
Я прививки не боюсь, если надо уколюсь: как в Грузии проходит вакцинация - фото
Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой
Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой - видео
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года - видеоинструкция
Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года – видеоинструкция
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться