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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: Ivane Chkhaidze / FB

Чхаидзе: вакцинация от коронавируса в Грузии проходит не по плану

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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (76)
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Sputnik Грузия
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По информации медицинского директора детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе, Грузия сильно отстает от плана Национальной программы вакцинации

Радио
Чхаидзе: вакцинация в Грузии проходит не по плану

"В Грузии существует Национальная программа вакцинации, которая предусматривает вакцинацию 60% населения страны до конца года. Это примерно 1,5-1,7 миллиона человек. Если посчитать по дням, то выходит 5-6 тысяч вакцинированных за день. Это то число, которое позволит создать популяционный иммунитет. Мы начали вакцинацию с 15 марта, и самые лучшие данные за сегодня – это 1,1 тысячи вакцинированных в день. То есть, в 4-5 раз меньше того показателя, который нужен стране для достижения популяционного иммунитета. Вакцинация проходит не по плану, и мы сильно отстаем от прогнозируемых показателей", ؘ– заявил Чхаидзе в интервью Sputnik Грузия.

Кроме того, директор больницы назвал причины, из-за которых в Грузии снижено доверие к процессу вакцинации. Подробнее о них можно услышать в прикрепленном аудиофайле.

Социальные сети, видеохостинг и смартфон
© AFP / OLIVIER DOULIERY
В Грузии началась борьба с фейками о вакцинах и вакцинации

В Грузии процесс вакцинации начался с 15 марта препаратом компании AstraZeneca, с 30 марта добавилась и вакцина Pfizer. А на прошлой неделе Грузия получила сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Вакцинация ею начнется после того, как препарат пройдет авторизацию ВОЗ.

На первом этапе прививки предназначались для медработников, однако желающих вакцинироваться оказалось немного, поэтому программу вакцинации решили расширить. К этому времени прививки от коронавируса сделали более 11 тысяч человек.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (76)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия, Вакцинация, Вакцина

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