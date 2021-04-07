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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Аналитик: важно не кто покинет "Грузинскую мечту", а что они будут делать после ухода

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210407/251398855/Analitik-vazhno-ne-kto-pokinet-Gruzinskuyu-mechtu-a-chto-oni-budut-delat-posle-ukhoda.html

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что внутрипартийные конфликты и колебания в правящей партии "Грузинская мечта" – естественный процесс

Радио
Аналитик: важно не кто покинет "Грузинскую мечту", а что они будут делать после ухода

Грузинские СМИ заговорили о слухах насчет возможного ухода мэра Тбилиси Кахи Каладзе из политики, а также ухода с поста председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. По версии Formula TV, причина предполагаемого ухода Кобахидзе – разногласия с премьером Ираклием Гарибашвили по поводу предстоящих выборов в органы местной власти, а вернее по поводу кандидатов в мэры в регионах и списков депутатов сакребуло (местные советы). Что касается Каладзе, то его уход из политики связывают с недавно выявленной болезнью, причиной которой названы его спортивное прошлое и напряженный рабочий график на посту мэра Тбилиси.

Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции
© Sputnik / STRINGER
Ираклий Кобахидзе опроверг все слухи вокруг "Грузинской мечты"

"Само собой разумеется, что, когда в партии происходят кадровые перестановки, тем более в высших эшелонах, это вызывает в ней колебания и происходят новые перегруппировки. С политической точки зрения, для "Грузинской мечты" потеря Каладзе будет важным фактором. Но будет важно и то, как поступит Каладзе. Многое зависит от его дальнейших шагов, или шагов [экс-премьера Георгия] Гахария, или Кобахидзе – останутся они в политике или нет. Когда мы говорим о рейтингах, в основном речь идет об избирателях "Грузинской мечты". Если Гахария не пойдет в политику, то основная часть избирателей останется верной партии, то же самое с Каладзе и Кобахидзе. Поэтому важно не то, кто ушел и кто остался. Важно, какую позицию займет тот, кто ушел", – заявил Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.

Пока это только слухи, но, если они подтвердятся, "Грузинская мечта" может потерять своих рейтинговых фигур. Так, согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом США (IRI), наибольшей симпатией опрошенных пользуются Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II (89%). На втором месте экс-премьер Георгий Гахария (65%). А тройку замыкает мэр Тбилиси Каха Каладзе (54%).

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