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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог: Кобахидзе и Каладзе – ведущие политики "Грузинской мечты"

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Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что в случае ухода Ираклия Кобахидзе и Кахи Каладзе из "Грузинской мечты" правящая партия лишится сильных и рейтинговых кадров

Радио
Политолог: Кобахидзе и Каладзе – ведущие политики "Грузинской мечты"

Грузинские СМИ заговорили о слухах насчет возможного ухода мэра Тбилиси Кахи Каладзе из политики, а также ухода с поста председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. По версии Formula TV, причина предполагаемого ухода Кобахидзе – разногласия с премьером Ираклием Гарибашвили по поводу предстоящих выборов в органы местной власти, а вернее по поводу кандидатов в мэры в регионах и списков депутатов сакребуло (местные советы). Что касается Каладзе, то его уход из политики связывают с недавно выявленной болезнью, причиной которой названы его спортивное прошлое и напряженный рабочий график на посту мэра Тбилиси.

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photo: 59 second / FB
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"Грузинская мечта", безусловно, потеряет. Ведущей фигурой в парламенте является Кобахидзе. В исполнительных структурах, в том числе. В местной власти, безусловно, лидером является Каладзе. В опубликованных рейтингах Каладзе на третьем месте после Патриарха и экс-премьера Гахария. Вот это третье место и потеряет "Грузинская мечта", – сказал Сакварелидзе в интервью Sputnik Грузия.

Однако при этом политолог призвал не верить слухам и подождать развития событий.

Пока это только слухи, но, если они подтвердятся, "Грузинская мечта" может потерять своих рейтинговых фигур. Так, согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенному Международным республиканским институтом США (IRI), наибольшей симпатией опрошенных пользуются Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II (89%). На втором месте экс-премьер Георгий Гахария (65%). А тройку замыкает мэр Тбилиси Каха Каладзе (54%).

Теги:
Рамаз Сакварелидзе, Грузинская мечта, Каха Каладзе, Ираклий Кобахидзе

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