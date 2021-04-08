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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: Ivane Chkhaidze / FB

Чхаидзе: будет ли третья волна COVID-19 в Грузии, станет ясно до конца месяца

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (47)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210408/251410821/Chkhaidze-budet-li-tretya-volna-COVID-19-v-Gruzii-stanet-yasno-do-kontsa-mesyatsa.html

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе рассказал о рисках развития третьей волны коронавируса в Грузии

Радио
Чхаидзе: будет ли третья волна COVID-19 в Грузии, станет ясно до конца месяца

"Первого марта этого года у нас фиксировалось 1,8 тысячи активных случаев коронавируса. Сегодня этих случаев около шести тысяч. То есть спустя чуть больше месяца число увеличилось в более чем три раза. Это очень большой прирост. Мы давно не фиксировали 800 зараженных за день, а теперь число инфицированных растет. Если это не остановить, "третья волна" обязательно наступит в Грузии… Вопрос упирает в то, сколько зараженных у нас будет в день. Нельзя исключать, что цифра достигнет вновь 4-5 тысяч, а может и больше. Страна и медицинская система должны быть готовы. В течении 3-4 недель станет ясно, будет у нас "третья волна" или нет", – заявил Чхаидзе в интервью Sputnik Грузия.

Ираклий Гарибашвили
photo : Gakharia / FB
Ираклий Гарибашвили: нужно сделать все, чтобы предотвратить третью волну коронавируса

По словам специалиста, в праздник Пасхи риск распространения вируса будет самый большой. Чхаидзе уверен, что на рост числа инфицированных нужно отвечать адекватными мерами, иначе третьей волны не избежать, что для Грузии будет чревато большим числом летальных исходов.

Страна на пороге третьей волны коронавируса – с начала пандемии в Грузии зафиксировано более 285 тысяч случаев инфицирования, суточный прирост составляет более 600-700 случаев.

Больше всего случаев зафиксировано в Тбилиси, Имерети, Аджарии и Самегрело-Земо Сванети.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (47)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, Иване Чхаидзе

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