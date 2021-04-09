20:24 09 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Васо Капанадзе - эксперт по международным вопросам
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

"Не хватало инициатив и предложений" – политолог о выступлении Зурабишвили в парламенте

Радио
Получить короткую ссылку
4810
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210409/251419531/Ne-khvatalo-initsiativ-i-predlozheniy--politolog-o-vystuplenii-Zurabishvili-v-parlamente.html

Политолог Васо Капанадзе оценил ежегодное выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили перед депутатами парламента десятого созыва

Радио
"Не хватало инициатив и предложений" – политолог о выступлении Зурабишвили в парламенте

"Зурабишвили заявила о важности солидарности грузинского общества, говорила об ответственности властей и оппозиции по преодолению политического кризиса. Но все-таки было больше констатации фактов и не было конкретных предложений и инициатив по преодолению всех вызовов, стоящих перед страной", – заявил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Дата третьего по счету отчета главы грузинского государства в законодательно органе страны была выбрана не случайно, а символически приурочена к 9 апреля, когда в стране отмечается День восстановления независимости и День национального единства. Основные темы ежегодного выступления президента – пандемия, экономика и политический кризис в Грузии.

В этом году пандемия внесла коррективы в формат выступления президента. Не были приглашены представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Отсутствовал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который заразился коронавирусом. Не было и ответного выступления депутатов после ежегодного отчета президента, поскольку у председателя единственной на данный момент фракции "Грузинская мечта" в парламенте Мамуки Мдинарадзе подтвердился коронавирус.

Теги:
Васо Капанадзе

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Против всех - тысячи разочарованных грузин вышли на акцию
Марш протеста Уцноби: в центре Тбилиси прошла многотысячная акция
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться