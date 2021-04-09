"Не хватало инициатив и предложений" – политолог о выступлении Зурабишвили в парламенте

Радио "Не хватало инициатив и предложений" – политолог о выступлении Зурабишвили в парламенте

"Зурабишвили заявила о важности солидарности грузинского общества, говорила об ответственности властей и оппозиции по преодолению политического кризиса. Но все-таки было больше констатации фактов и не было конкретных предложений и инициатив по преодолению всех вызовов, стоящих перед страной", – заявил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Дата третьего по счету отчета главы грузинского государства в законодательно органе страны была выбрана не случайно, а символически приурочена к 9 апреля, когда в стране отмечается День восстановления независимости и День национального единства. Основные темы ежегодного выступления президента – пандемия, экономика и политический кризис в Грузии.

В этом году пандемия внесла коррективы в формат выступления президента. Не были приглашены представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. Отсутствовал и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который заразился коронавирусом. Не было и ответного выступления депутатов после ежегодного отчета президента, поскольку у председателя единственной на данный момент фракции "Грузинская мечта" в парламенте Мамуки Мдинарадзе подтвердился коронавирус.