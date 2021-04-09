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Эксперт доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов
© photo : photo: courtesy of Vladislav Zhemchugov

Иммунолог о постковидном синдроме: вирус может повредить любой орган

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что после заболевания COVID-19, даже в легкой форме, врачу следует наблюдать пациента до шести месяцев

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Иммунолог о постковидном синдроме: вирус может повредить любой орган

Каждый третий переболевший коронавирусом страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, говорится в исследовании британских и американских ученых, опубликованном в научном журнале Lancet Psychiatry.

"Так называемый постковидный синдром – это реальное заболевание, которое внесено в Международную классификацию болезней. Локализация наиболее выдающихся, видимых симптомов при этом зависит от тех сосудов, которые повреждены. А этот коронавирус может повредить все сосуды, в том числе крупные и сосуды мозга. Обонятельные, слуховые нервы страдают. Могут быть когнитивные нарушения, поведенческие реакции могут быть нарушены - естественно, не у всех", – сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.

По его словам, после COVID-19, даже в легкой форме, важно, чтобы люди обращались к врачу, если что-то почувствуют. Иммунолог отметил, что после выздоровления нужны реабилитационные курсы с учетом особенностей каждого конкретного человека, его жизненного бэкграунда и наличия сопутствующих заболеваний. Кроме того, Жемчугов подчеркнул, что постковидного синдрома не бывает, если человек вакцинировался.

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