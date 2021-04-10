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Правда тела
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"Правда тела". Соль

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210410/251424939/Pravda-tela-Sol.html

"Поел селедочку – захотелось пить": почему на самом деле соль вызывает не жажду, а голод? Сколько суточной нормы соли в 100 г колбасы? Зачем солят сладкую кашу, и как на балансе вкуса соли и сахара создается тот самый вкус, когда мы едим и "не можем остановиться"?

Разбираемся, почему мы не можем без соли, и что делать, если вы на нее "подсели".

Радио
"Правда тела". Соль

Сколько соли в среднем мы съедаем в день? И почему нет смысла добавлять йодированную соль в блюдо перед термической обработкой? Объясняет диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

01:25 Почему люди едят соль и какая в ней польза

03:18 Где начинается злоупотребление солью

04:00 Связь соли и артериальной гипертонии

05:00 "Чрезмерное употребление соли провоцирует голод"

09:05 Как соль используют как усилитель вкуса (и к чему это приводит)

11:25 Черная соль, розовая, морская: они более полезны?

13:00 Зачем йодируют соль и когда ее лучше использовать

13:35 "Соль задерживает воду"? Почему это не так

15:50 Как соленые продукты усиливают ощущение сладости

17:25 Что делать, если вы "подсели" на соль

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