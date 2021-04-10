"Правда тела". Соль

Разбираемся, почему мы не можем без соли, и что делать, если вы на нее "подсели".
Сколько соли в среднем мы съедаем в день? И почему нет смысла добавлять йодированную соль в блюдо перед термической обработкой? Объясняет диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
01:25 Почему люди едят соль и какая в ней польза
03:18 Где начинается злоупотребление солью
04:00 Связь соли и артериальной гипертонии
05:00 "Чрезмерное употребление соли провоцирует голод"
09:05 Как соль используют как усилитель вкуса (и к чему это приводит)
11:25 Черная соль, розовая, морская: они более полезны?
13:00 Зачем йодируют соль и когда ее лучше использовать
13:35 "Соль задерживает воду"? Почему это не так
15:50 Как соленые продукты усиливают ощущение сладости
17:25 Что делать, если вы "подсели" на соль
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