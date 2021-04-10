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photo: Sputnik

"Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?

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Темы:
Подкасты РИА (670)
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Останется ли в 2021 году тренд на удаленные офисы и локализацию жизни человека ("где работаю, там и живу")? Если 2020 был годом онлайн-образования, то что с ним сейчас и нет ли обратной тенденции? Музеи, театры и кино открылись, заработали рестораны

Кажется, постепенно жизнь возвращается в норму, но та ли это "норма", которая была до 2020 года?

Радио
"Надень уже эту маску". Как мы будем жить ближайшие три года?

Каким будет 2021..2..3.. год? Вместе с Линой и Ваней размышляет специалист по расширению кругозора, популяризатор науки (а еще тот самый человек, который за 2020 год прошел больше ста онлайн курсов) Илья Кабанов.

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Темы:
Подкасты РИА (670)

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