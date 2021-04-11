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Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

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Темы:
Подкасты РИА (671)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210411/251425037/Nauchpop-i-kosmos-kakaya-polza-ot-multikov-pro-zvezdolety-i-sputniki.html

Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности?

Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.

Радио
Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

Эпизод подготовлен при поддержке АНО "Космический рейс".

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Темы:
Подкасты РИА (671)

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