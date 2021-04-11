Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
Эпизод подготовлен при поддержке АНО "Космический рейс".
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Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности?
Обсуждали вместе с организаторами сообщества популяризации космоса “Космический рейс”.
Эпизод подготовлен при поддержке АНО "Космический рейс".
Слушайте подкасты РИА Новости.
От 50% до 70% случаев инфицирования коронавирусом, наблюдаемых в стране сегодня, - это так называемый британский штамм, заявил эпидемиолог
На данном этапе в стране насчитывается 7 190 активных случаев заражения коронавирусом, состояние 380 пациентов оценивается медиками как тяжелое
Автомобили будут проезжать участок Млета-Гудаури и Гудаури-Коби на Военно-Грузинской дороге в безостановочном режиме
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