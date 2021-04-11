Научпоп и космос: какая польза от мультиков про звездолеты и спутники?

Зачем нужна популяризация науки в целом и космический научпоп в частности? Кто, кроме космонавтов, занимается космонавтикой? Несёт ли их работа пользу для обычного человека? Как повлияет на научпоп новый закон о просветительской деятельности?