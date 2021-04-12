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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of AlpenPharma Caucasus / FB

Чхаидзе: в Грузии все чаще нарушают правила ношения масок

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (67)
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Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе назвал причины роста числа инфицированных COVID-19 в Грузии

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, так называемый "комендантский час". Однако, соблюдать их жителям страны сложно. Чаще всего нарушается именно "масочный режим", штраф за нарушение которого 20 лари (примерно 6 долларов).

Радио
Чхаидзе: в Грузии все чаще нарушают правила ношения масок

"Маски на улице носят единицы и в Тбилиси, и в регионах. Все подумали, что пандемия закончилась и все позади. Мы так подумали в прошлом году и получили то, что получили. Носить маски – единственный способ прекратить распространение коронавируса. Я не говорю уже о дистанции и других мерах безопасности. А у нас маски носят или на подбородке, или прикрывают лишь губы. А в таких условиях у нас не получится избежать "третью волну", - заявил Чхаидзе Sputnik Грузия.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
Третья волна коронавируса дошла до Грузии

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

В Грузии за минувшие сутки сделано 13,7 тысячи тестов на коронавирус и выявлено 359 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано 288 755 случаев инфицирования.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (67)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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