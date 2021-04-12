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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Маисая: не исключено, что Угулава и Бакрадзе создадут свою партию

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (367)
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Доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая Грузия прокомментировал уход лидеров партии "Европейская Грузия" Давида Бакрадзе и Гиги Угулава из политического объединения

Радио
Маисая: не исключено, что Угулава и Бакрадзе создадут свою партию

Спустя несколько месяцев после слабого результата на последних парламентских выборах 31 октября 2020 года председатель партии Давид Бакрадзе и ее генеральный секретарь Гиги Угулава заявили о своем уходе с руководящих постов, тем самым начав конфликт в триумвирате лидеров "Европейской Грузии" с Гигой Бокерия. Бакрадзе и Угулава считают, что ответственность за неудачу на выборах должно нести все руководство партии.

"Они, скорее всего, создадут какое-то свое политическое объединение. Потому что, мне кажется они разные по политическому настрою люди, и у них, в этом контексте, были большие разногласия с Бокерия по поводу политического развития страны. Они даже не сошлись, как мне кажется, в оценке дальнейших процессов, которые происходят в Грузии. Мне кажется, они создадут партию, и она станет отголоском "Единого национального движения", того авторитарного режима, который они создали во время своего правления", - заявил Маисая Sputnik Грузия.

Гига Бокерия избран на пост председателя партии "Европейская Грузия".

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (367)
Теги:
Вахтанг Маисая, Давид Бакрадзе, Гига Бокерия, Гиги Угулава, Европейская Грузия, Грузия

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