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Эксперт по трудовым вопросам Михаил Кордзахия
photo: Misha Kordzakhia / FB

Кордзахия: уличная торговля – проблема для Грузии

Радио
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (344)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210413/251452269/Kordzakhiya-ulichnaya-torgovlya--problema-dlya-Gruzii.html

Эксперт по вопросам труда Михаил Кордзахия прокомментировал введение новых правил уличной торговли в городе Батуми с 1 мая

Радио
Кордзахия: уличная торговля – проблема для Грузии

"Введение новых правил уместно, потому что город туристический, и теперь он приобретет нормальный внешний вид. Такой подход правительства к уличной торговле можно оправдать, но нужно обязательно предусмотреть вопрос социального обеспечения людей, которые не смогут продолжить работу в условиях новых правил. То есть, с одной стороны, это уместно и правильно, но параллельно нужно думать о социальном обеспечении людей", – сказал Кордзахия в интервью Sputnik Грузия

По словам эксперта, проблема уличной торговли остро стоит в Грузии и иногда даже представляет серьезный риск для здоровья людей – в тех случаях, когда на уличные прилавки выносят пищевые продукты.

Пожилая продавщица цветов на улице торгует и зимой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Батуми с мая вводятся новые правила уличной торговли

Уличная торговля в курортном городе Батуми – один из важных источников дохода местного населения в сезон отдыха туристов. До сегодняшнего дня торговля никем не регулировались, и часто на узких тротуарах для пешеходов не оставалось места из-за прилавков.

Согласно новым правилам, теперь для уличной торговли в Батуми продавцы должны будут иметь специальное разрешение. При этом сама уличная торговля будет разрешена только в конкретных местах. При отборе мест городские власти будут руководствоваться рядом факторов, среди которых интересы развития города, безопасность движения и экологическая ситуация.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (344)

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