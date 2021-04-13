Кордзахия: уличная торговля – проблема для Грузии

Радио Кордзахия: уличная торговля – проблема для Грузии

"Введение новых правил уместно, потому что город туристический, и теперь он приобретет нормальный внешний вид. Такой подход правительства к уличной торговле можно оправдать, но нужно обязательно предусмотреть вопрос социального обеспечения людей, которые не смогут продолжить работу в условиях новых правил. То есть, с одной стороны, это уместно и правильно, но параллельно нужно думать о социальном обеспечении людей", – сказал Кордзахия в интервью Sputnik Грузия.

По словам эксперта, проблема уличной торговли остро стоит в Грузии и иногда даже представляет серьезный риск для здоровья людей – в тех случаях, когда на уличные прилавки выносят пищевые продукты.

Уличная торговля в курортном городе Батуми – один из важных источников дохода местного населения в сезон отдыха туристов. До сегодняшнего дня торговля никем не регулировались, и часто на узких тротуарах для пешеходов не оставалось места из-за прилавков.

Согласно новым правилам, теперь для уличной торговли в Батуми продавцы должны будут иметь специальное разрешение. При этом сама уличная торговля будет разрешена только в конкретных местах. При отборе мест городские власти будут руководствоваться рядом факторов, среди которых интересы развития города, безопасность движения и экологическая ситуация.