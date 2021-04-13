Политолог: лидеры партии "Гирчи" не хотят потерять лицо

Радио Политолог: лидеры партии "Гирчи" не хотят потерять лицо

Партия "Новый политический центр – Гирчи" выдвинула семь требований и готова войти в парламент Грузии в случае полноценного выполнения хотя бы одного из них. "Гирчи", в отличие от других своих коллег по оппозиции, до последнего времени придерживалась нейтральной позиции и не отказалась от депутатских мандатов, но оставалась в формате бойкота.

"Для мелких партии, таких как "Гирчи", "Лело" или подобных им партий, имею в виду по рейтингу и по возможностям, безусловно, будет облегчением войти в парламент. Без нулевого избирательного барьера им просто не предвидится такая возможность", – сказал Метревели в интервью Sputnik Грузия.

На сегодняшний день оппозиционное крыло в парламенте представляют партия "Граждане" и партия "Европейские социалисты", состоящая из бывших представителей партии "Альянс патриотов". Остальные партии отказываются признавать легитимность выборов 2020 года и не принимают участия в работе парламента.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законодательном органе увеличится на три и достигнет 99, из которых девять – оппозиционеры.