Политолог: "Грузинская мечта" больше не будет терять кадры

Радио Политолог: "Грузинская мечта" больше не будет терять кадры

Шесть депутатов парламента Грузии от "Грузинской мечты" приняли решение покинуть ряды правящей партии, так как собираются присоединиться к экс-премьеру Георгию Гахария. Они остаются в законодательном органе в качестве независимых депутатов.

"Потеряет ли "Грузинская мечта" парламентское большинство, сложно сказать. Те, которые должны были уйти, уже ушли. По сути, представители правящей партии, которые ушли сегодня, ушли, поскольку появился Гахария. И похоже, это все-таки его команда. Вряд ли другие члены партии тоже уйдут. Не совсем понятно, какими ресурсами обладает Гахария, какую он займет нишу", - сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Гахария подал в отставку с поста премьера 18 февраля этого года, что стало большой неожиданностью для общественности. Причиной отставки он назвал разногласия с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по вопросу ареста Ники Мелия – лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". В конце марта Гахария заявил, что не собирается уходить из политики и обещал рассказать о своих планах в ближайшем будущем.