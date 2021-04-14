Политолог: оппозиция хочет использовать арест Мелия в свою пользу

Радио Политолог: оппозиция хочет использовать арест Мелия в свою пользу

Тбилгорсуд начал рассмотрение по существу дела Мелия по обвинению его в организации группового насилия в ночь на 21 июня 2019 года, когда протестующие попытались взять штурмом парламент. Заседание Тбилисского городского суда проходило на фоне акции протеста сторонников оппозиционера. После того как судья огласила свое решение, часть присутствующих в зале суда стала громко выражать свое недовольство. Сам Мелия также негативно отреагировал на решение суда и оскорбил судью, за что был наказан – ему запрещено появляться в зале заседаний.

"Решение суда оставить Нику Мелия в заключении никак не повлияет на политическую обстановку в стране. Мы видим, что Мелия и его сторонники отказываются платить залог, и он тем самым мог оказаться на свободе, но он не хочет этого. Это означает то, что оппозиция желает дестабилизировать обстановку в ближайшее время. Все они ориентированы на то, чтобы 15 мая вывести как можно больше людей на акцию и насильственными методами поменять власть в стране", – заявил Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Заключение Мелия является одним из главных предметов споров оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиция объявила его политзаключенным. После серьезной критики со стороны Запада прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать о смене меры пресечения, если Мелия согласится выплатить залог в размере 40 тысяч лари.