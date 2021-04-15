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Михаил Кордзахия
photo: Misha Kordzakhia / FB

Кордзахия: ехать на заработки за границу граждан Грузии заставляет безысходность

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Эксперт по вопросам труда Михаил Кордзахия прокомментировал инициативу властей о сезонном трудоустройстве граждан Грузии за рубежом в 2021 году

Радио
Кордзахия: ехать на заработки за границу граждан Грузии заставляет безысходность

На сегодня для граждан Грузии доступна легальная работа в Германии и Израиле. До конца года к перечню стран, где можно сезонно подзаработать, добавится Франция. Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.

"Такая возможность трудоустройства, конечно, похвальна со стороны государства, но лучше подумать о том, как предложить гражданам работу в Грузии. Во всяком случае, в такой кризисной ситуации это временная помощь. Это не сможет полностью решить проблему безработицы, но на какой-то промежуток времени у людей будет возможность подработать. Но обязательно нужно думать о развитии экономики, чтобы жители могли найти работу на родине. Они в безвыходной ситуации, поэтому идут на это", – сказал Кордзхия в беседе со Sputnik Грузия.

По данным Национальной службы статистики страны "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2020 года повысился на 3,8 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты считают, что ситуация на рынке труда в будущем ухудшится и уровень безработицы будет расти.

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