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Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, доктор физико-математических наук Петр Шебалин
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Шебалин о Намахвани ГЭС: при строительстве таких объектов делается большой запас прочности

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210415/251475917/Shebalin-o-Namakhvani-GES-pri-stroitelstve-takikh-obektov-delaetsya-bolshoy-zapas-prochnosti.html

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, прокомментировал вопрос безопасности еще не построенной Намахвани ГЭС на западе Грузии в случае сильного землетрясения

Радио
Шебалин о Намахвани ГЭС: при строительстве таких объектов делается большой запас прочности

"Опасность представляет не то, что там могут быть землетрясения, а неправильный расчет при строительстве. Построить всегда можно так, что даже очень сильное землетрясение будет для этого сооружения безопасным. Вопрос в том, что это очень дорого, если обеспечивать безопасность действительно на очень высоком уровне. Я не думаю, что при разработке проекта этой плотины не были учтены факторы возможности сильных землетрясений. Как правило, при строительстве таких объектов делается очень большой запас прочности, так же как при строительстве атомных электростанций. Так что я не думаю, что это приведет к возможным катастрофическим явлениям в будущем. Конечно же, при соблюдении всех строительных правил", – сказал Шебалин в ходе видеомоста Москва-Тбилиси-Бишкек-Ереван-Нур-Султан.

По его словам, в истории пока не было таких страшных катастроф, когда рушились плотины электростанций, но такие проблемы все же существуют, в частности, эта проблема давно стоит в Индии.

Протесты против проекта строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.

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