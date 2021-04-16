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Вахтанг Маисая
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Маисая: в политических партиях Грузии назрел кризис

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210416/251487287/Maisaya-v-politicheskikh-partiyakh-Gruzii-nazrel-krizis.html

Доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая прокомментировал расколы в правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Европейская Грузия"

Радио
Маисая: в политических партиях Грузии назрел кризис

"Трудно сказать, насколько оппозиция сможет сохранить единство, потому что все зависит от дальнейшей ситуации. Есть партийный кризис – не только в правящей партии, но и в оппозиционных. То есть кризис внутри политических партий. У нас парадоксальная система. У нас парламентский вид правления, который подразумевает наличие сильных политических партий, а в Грузии такого не наблюдается. Некоторые партии исчезли с политического поля, некоторые самоликвидировались, а часть на грани распада", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия.

В Грузии на фоне продолжительного политического кризиса начался раскол в партиях.

Офис партии Европейская Грузия
© Sputnik / STRINGER
Раскол в "Европейской Грузии": вслед за Бакрадзе и Угулава уходят и другие лидеры

Так, партия "Европейская Грузия", которая занимает третье место в политических рейтингах после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Нацдвижения", раскалывается – после ухода из партии лидеров Давида Бакрадзе и Гиги Угулава покинуть политическое объединение решили и другие видные лидеры.

Редеют ряды и "Грузинской мечты". Вскоре после ухода Георгия Гахария с поста премьера и объявления о создании новой политической силы, партию покинули шесть депутатов. Ставленники экс-премьера объявили, что станут частью команды Гахария.

Теги:
Политика, Грузия, Вахтанг Маисая

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