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Варлам Голетиани. Акция протеста Защитников ущелья Риони против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Организатор протестов из-за Намахвани ГЭС: мы не говорим, что ГЭС не нужны Грузии

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (48)
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Sputnik Грузия
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Один из организаторов движения "Защитники ущелья Риони" Варлам Голетиани назвал причины протестов против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии

Радио
Организатор протестов против Намахвани ГЭС: мы не говорим, что ГЭС не нужны Грузии

"Наши главные требования: прекращение того антигосударственного соглашения, оформленного с компанией; отмена постановления, которое подразумевает передачу ущелья Риони иностранному инвестору; уход компании c этой территории. Мы хотим, чтобы был объявлен мораторий на строительство и начались широкие публичные дискуссии, чтобы в будущем таких проблем не возникало. Нам нужно определить энергополитику страны. У нас много проблем в этом направлении, и в процесс обязательно должно подключиться население, чтобы в будущем не было постоянных столкновений с разными правительствами в связи с этими вопросами", – заявил Голетиани в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

По его словам, участники акций протеста против Намахванской ГЭС не против вообще строительства гидростанций в Грузии, а в конкретном случае они хотят лишь прозрачности вокруг проекта.

Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (48)

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