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Правда тела
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"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?

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Можно ли похудеть при помощи голодания и опасно ли оно для здоровья? Что ни в коем случае нельзя делать при выходе из голодания (иначе можно умереть)? И сколько дней "нужно" ничего не есть?

Разбираем, что такое лечебное голодание, которое начали применять еще в официальной медицине СССР (даже для лечения шизофрении и бронхиальной астмы).

Радио
"Правда тела". Голодание. Лечит или убивает?

Управляемый стресс и кетоз: что происходит с организмом на каждом сроке голодания? Реально ли голодать дома? И почему выход из голодания должен начинаться всего с одной ложки киселя? Объясняет врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.

04:10 Разгрузочно-диетическая терапия: что это (и как она появилась)

08:06 "Эту терапию начали применять еще в психиатрии": зачем и кому нужно голодание

09:40 Что происходит с организмом при голодании

16:04 Сколько времени нужно голодать (и что происходит на каждом сроке)

17:45 Как технически происходит вход в голодание

25:50 "Минимум 20 км в день". Почему голодающему нужно двигаться, а не лежать

27:25 Выход из голодания (основные проблемы и как их избежать)

30:35 "От неправильного выхода из голода можно умереть"

31:47 Как голодать дома

33:39 "Разгрузочный день как средство искупления грехов после застолья"

36:00 Откуда миф, что "при голодании первым делом уходят мышцы"

37:40 65 дней без еды и воды: эксперимент Алена Бомбара. Можно ли "умереть от страха"

40:35 Сколько веса человек теряет за неделю голодания (и сколько кг потом вернется)

41:45 Выход из голода как перезагрузка отношений с едой

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