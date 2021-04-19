19:51 19 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: политический кризис рушит экономику Грузии

Радио
Получить короткую ссылку
8111
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210419/251506779/Politolog-politicheskiy-krizis-rushit-ekonomiku-Gruzii.html

Доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая прокомментировал текущую политическую ситуацию в Грузии

Радио
Политолог: политический кризис рушит экономику Грузии

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

"В Грузии от сильного политического кризиса уже разваливается экономика. У нас не на ступенях экономики стоит политика, а наоборот. И политическая система разваливается, и это ведет к развалу экономики… Это начало государственного кризиса", – заявил Маисая Sputnik Грузия.

Арчил Талаквадзе
© Sputnik / STRINGER
Дубль два: "Грузинская мечта" подпишет новый вариант соглашения с оппозицией

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Вывести страну из политического тупика, а стороны к компромиссу отчаянно пытаются международные посредники, которые пока не смогли добиться результатов.

Между тем пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб экономике Грузии. Пострадали абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6%. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица. Ситуацию усугубляют действующие ограничения, политический кризис и обесценивание национальной валюты – лари.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Вахтанг Маисая, Грузинская мечта, Оппозиция, Политика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
Аэропорт в Кутаиси заработал: пассажиров впервые доставил лайнер Airbus A321neo – фото
Лидеры грузинской оппозиции решили, как будут дальше бороться с властью - видео
Борьба до последнего: лидеры оппозиции Грузии огласили план действий – видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться