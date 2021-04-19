Политолог: политический кризис рушит экономику Грузии

Радио Политолог: политический кризис рушит экономику Грузии

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

"В Грузии от сильного политического кризиса уже разваливается экономика. У нас не на ступенях экономики стоит политика, а наоборот. И политическая система разваливается, и это ведет к развалу экономики… Это начало государственного кризиса", – заявил Маисая Sputnik Грузия.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому правящая партия отказывается идти на уступки, – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными": лидера "Единого национального движения" Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа.

Вывести страну из политического тупика, а стороны к компромиссу отчаянно пытаются международные посредники, которые пока не смогли добиться результатов.

Между тем пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб экономике Грузии. Пострадали абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны коронавируса, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6%. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица. Ситуацию усугубляют действующие ограничения, политический кризис и обесценивание национальной валюты – лари.

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