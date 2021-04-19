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Рамаз Сакварелидзе - эксперт
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Политолог: "Национальное движение" ищет повода не входить в парламент

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Политолог Рамаз Сакварелидзе прокомментировал очередное соглашение, подготовленное президентом Евросовета, для решения политического кризиса в Грузии

Радио
Политолог: "Национальное движение" ищет повода не входить в парламент

Трое депутатов от оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи", которые заявили о своей готовности войти в парламент на определенных условиях, будут дожидаться других депутатов от оппозиции в фойе законодательного органа.

Арчил Талаквадзе
© Sputnik / STRINGER
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"Появилась партия, которая уже вошла в парламент. Появилась группа, которая думает войти в парламент, и появилась группа, которая думает о том, как не войти в парламент. В данном случае говорю о "Национальном движении" и "Европейской Грузии". В партиях пока единого мнения нет по данному вопросу, но дирижер их мнений наверно в скором будущем включится в решении данного вопроса, и думаю они не войдут в парламент. Аналогичная ситуация в "Европейской Грузии". Ее лидер не заинтересован в этом, сам он и так не попадает, и постарается оставить за собой право бунтовщика с улицы", – заявил Сакварелидзе Sputnik Грузия.

В случае, если партия "Новый политический центр – Гирчи" войдет в парламент, количество депутатов в законодательном органе увеличится на три и достигнет 99. Однако это не составит конституционное большинство, но позволит парламенту вносить поправки в Конституцию.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Накануне в Тбилиси был обнародован новый вариант соглашения, предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для урегулирования политического кризиса в Грузии, который стороны тщательно обдумывают.

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Теги:
Рамаз Сакварелидзе, Единое Нацдвижение, Новый политический центр – Гирчи, Грузинская мечта, Грузия

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