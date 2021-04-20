Политолог: партия Гахария станет силой, которую в Грузии давно ждут

Радио Политолог: партия Гахария станет силой, которую в Грузии давно ждут

"В случае появления такого лидера как Георгий Гахария, многие вопросы будут решаться совершенно по-другому. Многое будет зависеть от команды, которую он будет набирать. Это будет реальная сила, давно ожидаемая и среди избирателей, и среди западных партнеров", – сказал Метревели в беседе со Sputnik Грузия.

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария еще не создал партию, а правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже лишилась ряда депутатов, решивших его поддержать. Теперь в ней осталось 84 депутата, и всего девять человек отделяют правящую партию от потери парламентского большинства.

Однако когда именно появится партия Гахария, которой с интересом ждут в стране, пока неизвестно.

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха всея Грузии Илии II.