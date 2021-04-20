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Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB

Политолог: партия Гахария станет силой, которую в Грузии давно ждут

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Эксперт по политическим вопросам, профессор Леван Метревели оценил перспективы будущей партии экс-премьера Георгия Гахария

Радио
Политолог: партия Гахария станет силой, которую в Грузии давно ждут

"В случае появления такого лидера как Георгий Гахария, многие вопросы будут решаться совершенно по-другому. Многое будет зависеть от команды, которую он будет набирать. Это будет реальная сила, давно ожидаемая и среди избирателей, и среди западных партнеров", – сказал Метревели в беседе со Sputnik Грузия.

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария еще не создал партию, а правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже лишилась ряда депутатов, решивших его поддержать. Теперь в ней осталось 84 депутата, и всего девять человек отделяют правящую партию от потери парламентского большинства.

Соглашение о разрешении политического кризиса. Переговоры властей и оппозиции Грузии при посредничестве ЕС
photo : courtesy of EU Delegation Georgia
Команда Гахария подписала соглашение Шарля Мишеля

Однако когда именно появится партия Гахария, которой с интересом ждут в стране, пока неизвестно.

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха всея Грузии Илии II.

Теги:
Леван Метревели, Грузия, Политика, Георгий Гахария

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