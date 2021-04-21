Цинцадзе: политический кризис в Грузии не закончился

Политолог Сосо Цинцадзе рассказал, когда, по его мнению, политический кризис в Грузии все же подойдет к концу

Радио Цинцадзе: политический кризис в Грузии не закончился

"Я категорически против такого вердикта, что кризис закончился. Я сочту, что кризис вышел из своей острой формы, только после выборов, когда все участники будут согласны с результатами и не будет жалоб и протестных акций, что украли голоса и так далее. До тех пор, пока мы не положим первый кирпич на здании доверия к выборам, не говоря о правящей партии, говорить о деэскалации ситуации рано", – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политический кризис, который обострился в Грузии после парламентских выборов 2020 года, подходит к концу. Спустя почти полгода правящей партии "Грузинская мечта" и большей части лидеров разных оппозиционных партий удалось прийти к компромиссу – они подписали документ, подготовленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Между тем, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписать компромиссный документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока не будут освобождены "политзаключенные".

Представители оппозиции, подписавшие компромиссное соглашение с властями, войдут в парламент Грузии 27 апреля.