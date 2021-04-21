Экономист: экспорт аграрной продукции из Грузии продолжит расти

Радио Экономист: экспорт аграрной продукции из Грузии продолжит расти

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", впервые за последний год экспорт из Грузии вырос - в марте 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму около 326 миллионов долларов, что на 30,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

"Это в определенном смысле является инерционным результатом того положительного сдвига, который произошел в аграрном секторе экономики в прошлом году. У нас был действительный рост валового продукта в аграрном секторе экономики, и на этой основе удалось создать определенный задел для экспорта отечественной продукции, в которой доля аграрной продукции очень высока. И эта тенденция будет сохранена до начала сбора нового урожая. Мартовские показатели подтвердили достижения в этой области", – рассказал Арчвадзе в беседе со Sputnik Грузия.

На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии начала падать с марта прошлого года. Темпы падения экспорта стали снижаться с начала 2021 года – в январе грузинскую продукцию экспортировали на 16,2%, а в январе-феврале – на 6,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

За первый квартал 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму 821 миллион долларов, что на 5,2% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Несмотря на положительную динамику экспорта аграрной продукции, все равно Грузия ее больше покупает, чем продает.