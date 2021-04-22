20:05 22 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1442
  • 100 RUB4.5132
  • USD3.4521
Поиск
Вахтанг Хмаладзе
Photo: courtesy of Informational and political portal "Kvira"

Хмаладзе: парламент Грузии теперь может изменить избирательную систему

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210422/251541434/Khmaladze-parlament-Gruzii-teper-mozhet-izmenit-izbiratelnuyu-sistemu.html

Эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе считает, что в парламенте Грузии набирается достаточное количество депутатов для внесения избирательных поправок в Конституцию

Радио
Хмаладзе: парламент Грузии теперь может изменить избирательную систему

Вопрос проведения избирательной реформы является одним из пунктов компромиссного соглашения, оформленного между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. После подписания договора большинство оппозиционных партий согласились войти в парламент, работу которого бойкотировали на протяжении полугода.

"У парламента появляется возможность внесения конституционных изменений в соответствии с тем соглашением, которое подписали партии. Это изменение избирательной системы – полный переход на пропорциональную систему, понижение избирательного барьера, если какие-то члены парламента вдруг не откажутся от поддержки этих изменений. Такой прецедент уже был в Грузии, когда однопартийное парламентское большинство, которое имело и конституционное большинство, тоже инициировало переход на полную пропорциональную систему. Но когда вопрос поставили на голосовании, несколько членов из парламентского большинства не поддержали эти изменения, и эта избирательная реформа провалилась", – заявил Хмаладзе в интервью Sputnik Грузия.

Парламентское большинство в законодательном органе страны представлено 84 депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого времени в работе парламента принимали участие двое депутатов от оппозиционной партии "Граждане" и четыре от партии "Европейские социалисты", состоящей из бывших представителей партии "Альянс патриотов", а также шесть представителей команды экс-премьера Георгия Гахария.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Акция протеста в Берлине: задержаны более 150 человек
В Берлине задержали более 150 человек на акции против карантинных мер в стране - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться