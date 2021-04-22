Хмаладзе: парламент Грузии теперь может изменить избирательную систему

Радио Хмаладзе: парламент Грузии теперь может изменить избирательную систему

Вопрос проведения избирательной реформы является одним из пунктов компромиссного соглашения, оформленного между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. После подписания договора большинство оппозиционных партий согласились войти в парламент, работу которого бойкотировали на протяжении полугода.

"У парламента появляется возможность внесения конституционных изменений в соответствии с тем соглашением, которое подписали партии. Это изменение избирательной системы – полный переход на пропорциональную систему, понижение избирательного барьера, если какие-то члены парламента вдруг не откажутся от поддержки этих изменений. Такой прецедент уже был в Грузии, когда однопартийное парламентское большинство, которое имело и конституционное большинство, тоже инициировало переход на полную пропорциональную систему. Но когда вопрос поставили на голосовании, несколько членов из парламентского большинства не поддержали эти изменения, и эта избирательная реформа провалилась", – заявил Хмаладзе в интервью Sputnik Грузия.

Парламентское большинство в законодательном органе страны представлено 84 депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого времени в работе парламента принимали участие двое депутатов от оппозиционной партии "Граждане" и четыре от партии "Европейские социалисты", состоящей из бывших представителей партии "Альянс патриотов", а также шесть представителей команды экс-премьера Георгия Гахария.