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Политолог Вахтанг Дзабирадзе
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Политолог: настоящий кризис для правительства Грузии еще впереди

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Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что в Грузии есть проблемы поважнее, чем политический кризис, и они скоро дадут о себе знать

Радио
Политолог: настоящий кризис для правительства Грузии еще впереди

"Проблема не в политическом кризисе, а в общей ситуации в стране. Если меня спросить, в стране ситуация намного тяжелее, чем просто политический кризис. Этот кризис так или иначе закончится, но это не значит, что уже завтра все будет хорошо и все изменится. В стране тяжелая социально-экономическая ситуация, тяжелые отношения между властями и обществом. Поэтому кризис не то что завершается, а станет более ощутимым. Эти полгода все медиа и политический спектр говорили общественности о политическом кризисе. Завтра, когда это закончится и мы столкнемся с новой реальностью, начнется настоящий кризис для правительства", – заявил Дзабирадзе в беседе со Sputnik Грузия

Политический кризис, который обострился в Грузии после парламентских выборов 2020 года, подходит к концу. Спустя почти полгода правящей партии "Грузинская мечта" и большей части лидеров разных оппозиционных партий удалось прийти к компромиссу – они подписали документ, подготовленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Между тем, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписать компромиссный документ и остается в режиме бойкота до тех пор, пока не будут освобождены "политзаключенные".

Представители оппозиции, подписавшие компромиссное соглашение с властями, войдут в парламент Грузии 27 апреля.

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