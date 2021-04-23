Политолог: Гахария заберет электорат у "Грузинской мечты", а не у оппозиции

Политолог Ника Читадзе считает, что правящей партии "Грузинская мечта" будет сложно набрать 43% голосов избирателей на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления

Радио Политолог: Гахария заберет электорат у "Грузинской мечты", а не у оппозиции

"Грузинской мечте" будет трудно набрать 43%, потому что часть голосов возьмет партия Гахария, потому что есть люди, которые голосовали за "Грузинскую мечту" из-за фигуры Гахария. Думаю, в пределах 5-10% голосов партия экс-премьера может получить. На данном этапе "Грузинской мечте" будет трудно победить на этих выборах", – рассказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария еще не создал партию, а правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже лишилась ряда депутатов, решивших его поддержать. Теперь в ней осталось 84 депутата, и всего девять человек отделяют правящую партию от потери парламентского большинства.

Однако когда именно появится партия Гахария, которой с интересом ждут в стране, пока неизвестно.

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха всея Грузии Илии II.