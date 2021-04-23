Экономист: у грузинского лари хорошая репутация в мире

Радио Экономист: у грузинского лари хорошая репутация в мире

"Со стороны на грузинскую экономику смотрят оптимистичнее, чем в самой стране. На Евробонды, которые выпустила Грузия, спрос был в 4 раза выше, чем предложение. Заинтересованность выразили инвесторы из Евросоюза, Великобритании, США. Они смотрят на процессы в экономике Грузии и оценивают их положительно. С этой точки зрения у национальной валюты Грузии хорошая репутация. С другой стороны, постепенное оживление экономики и восстановление туризма даст возможность стране получить возрастающий объем иностранной валюты, которая также пойдет в копилку для укрепления лари. Но с одной оговоркой – наши потенциал и возможность оказания туристических услуг вряд ли достигнет предкризисного уровня в ближайшие два года", – рассказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия пандемии коронавируса, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны COVID-19, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица. Ситуацию усугубляют действующие ограничения, политический кризис и обесценивание национальной валюты – лари.