"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок

Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом?
На острые и важные вопросы сексуального воспитания ответят сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова.
1:50 Когда пора поговорить с детьми о сексе?
8:40 Что делать, если ребенок увидел, как родители занимаются сексом?
9:55 Когда нужно перестать целовать детей в губы и заходить к ним в душ?
12:50 Половые органы нужно называть своими именами
16:30 О разном сексуальном темпераменте
18:30 Как исправить ситуацию, если ребенку уже все рассказали во дворе?
22:25 Мастурбировать – это нормально
27:55 Как правильно объяснить девочке, как обращаться со своей сексуальностью?
33:00 Лучший совет родителям – самим вести себя достойно
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