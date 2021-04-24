Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)?

Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом?

Радио "Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок

На острые и важные вопросы сексуального воспитания ответят сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова.

1:50 Когда пора поговорить с детьми о сексе?

8:40 Что делать, если ребенок увидел, как родители занимаются сексом?

9:55 Когда нужно перестать целовать детей в губы и заходить к ним в душ?

12:50 Половые органы нужно называть своими именами

16:30 О разном сексуальном темпераменте

18:30 Как исправить ситуацию, если ребенку уже все рассказали во дворе?

22:25 Мастурбировать – это нормально

27:55 Как правильно объяснить девочке, как обращаться со своей сексуальностью?

33:00 Лучший совет родителям – самим вести себя достойно

Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.

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