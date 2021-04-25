Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO.
О том как политика влияет на альтернативную энергетику, чему мы можем научиться у стран Латинской Америки и заменит ли “зеленая” энергия нефть и газ, рассказала Татьяна Русакова — кандидат политических наук, ведущий эксперт ассоциации CENTERO.
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12:20 Какие проблемы действительно препятствуют переходу на "зеленую" энергию уже сегодня.
17:40 "Крестовый поход" европейцев против атомной энергии.
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31:40 Как клинику на солнечных батареях в Никарагуа, в которой лечили индейцев, смыло в океан.
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