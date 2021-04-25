Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

Альтернативная энергетика — это не для России. Ветряные электростанции чрезвычайно опасны для птиц и кротов. Экономически "Зеленая" энергетика не окупается и не окупится никогда, производство солнечных панелей вреднее отходов от использования классических видов топлива

Отличить правду от мифов помог эксперт исследовательской ассоциации CENTERO.

Радио Отказ от нефти и газа - утопия! Мифы и заблуждения о "зеленой" энергии

О том как политика влияет на альтернативную энергетику, чему мы можем научиться у стран Латинской Америки и заменит ли “зеленая” энергия нефть и газ, рассказала Татьяна Русакова — кандидат политических наук, ведущий эксперт ассоциации CENTERO.

2:50 Почему мы все еще не перешли на "зеленую" энергетику. Бесперебойность - главный аргумент против альтернативной энергии?

6:27 Насколько ветрогенераторы реально опасны для животных. Действительно ли производство солнечных панелей крайне вредно. "Мусорные Империи" Китая.

12:20 Какие проблемы действительно препятствуют переходу на "зеленую" энергию уже сегодня.

17:40 "Крестовый поход" европейцев против атомной энергии.

26:25 Альтернативная энергетика - это не для России.

31:40 Как клинику на солнечных батареях в Никарагуа, в которой лечили индейцев, смыло в океан.

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